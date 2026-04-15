  В Туле наградили героев СВО и почтили память павших - Новости Тулы и области - MySlo.ru
В Туле наградили героев СВО и почтили память павших

Торжественная церемония вручения и передачи наград состоялась в колонном зале Дома Дворянского собрания 15 апреля.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул, что на тульской земле во все времена жили мужественные, верные Отечеству люди, которые с честью исполняли свой долг. По его словам, сегодняшние защитники продолжают ратные традиции предков, решая труднейшую и самую важную задачу — обеспечивать безопасность страны, беречь мирных жителей и защищать общее будущее.

Дмитрий Миляев выразил глубокое уважение и благодарность военнослужащим:

«Вы находитесь на передовой борьбы, и каждый прожитый вами день — это пример несгибаемой отваги, любви и преданности Родине», — сказал глава региона.

ibggnb5bounb1q3uvj107alnv2pd2opz.jpg

Особые слова признательности прозвучали в адрес семей бойцов. Губернатор отметил, что за каждым солдатом стоит надёжный тыл — родные и любимые, которые терпеливо ждут и верят в победу. Именно они воспитали в защитниках внутренний стержень и готовность идти до конца.

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто выполнил свой долг ценой собственной жизни. Ради своих близких, ради сограждан, ради нашего общего завтра», — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона назвал погибших подлинными наследниками великого поколения, сокрушившего нацизм. Для них честь, патриотизм и Отчизна были не просто словами, а внутренним ориентиром. Их смелость и безграничная преданность России, подчеркнул он, навсегда останутся примером истинного служения народу.

l4bu2sunyu85vvwltn81p6jv6hozh8wt.jpg

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

Губернатор поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, стойкость и отвагу, а семьи — за бесконечную любовь и душевное тепло, которые придавали сил бойцам и согревали их в непростые минуты. Он отметил, что светлая память о героях будет сохранена, а будущие поколения узнают об их подвигах.

d9v14twy8114c7qpvtm3m95ij000yyt6.jpg

«Защищать родной очаг и своё государство для туляков всегда было делом чести. Сегодня наш народ ещё раз доказывает: любовь к Родине, сплочённость и искренняя вера по-прежнему живут в наших сердцах, передаются из поколения в поколение. Именно в этом единстве и заключается главная сила России. Мы вместе — а значит, Победа будет за нами! Пусть подвиг наших героев никогда не померкнет!» — сказал Дмитрий Миляев.

265nq8cuto08rwoui70etpuh8gzg61jv.jpg

В ходе церемонии губернатор вручил семьям погибших и участникам СВО государственные, ведомственные и региональные награды. Среди награждённых также были представители оборонных предприятий региона и общественный деятель.

«Непростые времена требуют непростых решений. Наши воины, военнослужащие на передовой, защищают всех нас, каждого мирного жителя Российской Федерации. Они повторяют тот подвиг, который когда-то совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

mm5cosakf5p6xp9xji0okt250kiyrt0p.jpg

В завершение глава региона пожелал семьям участников СВО крепости духа и сил.

