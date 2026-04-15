На Госуслугах появился онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

О запуске сервиса сообщили в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Фото из архива Myslo.

На портале Госуслуг запустили новый сервис для школьников, готовящихся к ЕГЭ. Он помогает структурировать знания, потренироваться на типовых заданиях и привыкнуть к формату экзамена, что снижает стресс перед испытанием. 

Пользователям доступны бесплатные задания по базовой математике и информатике. Также в сервисе есть рекомендации по темам для повторения и видеоконсультации от разработчиков экзамена с ответами на самые распространённые вопросы.

Материалы «Навигатора подготовки к ЕГЭ» подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений — они полностью соответствуют актуальным требованиям экзамена. 

Как воспользоваться: 

  • найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» через Робота Макса,
  • выбрать тренировочный экзамен,
  • отслеживать результаты в личном кабинете.

сегодня, в 16:22
