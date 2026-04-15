На Госуслугах появился онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

На портале Госуслуг запустили новый сервис для школьников, готовящихся к ЕГЭ. Он помогает структурировать знания, потренироваться на типовых заданиях и привыкнуть к формату экзамена, что снижает стресс перед испытанием.
Пользователям доступны бесплатные задания по базовой математике и информатике. Также в сервисе есть рекомендации по темам для повторения и видеоконсультации от разработчиков экзамена с ответами на самые распространённые вопросы.
Материалы «Навигатора подготовки к ЕГЭ» подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений — они полностью соответствуют актуальным требованиям экзамена.
Как воспользоваться:
- найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» через Робота Макса,
- выбрать тренировочный экзамен,
- отслеживать результаты в личном кабинете.