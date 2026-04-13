«Не дотягивают!»: застройщик развеял миф о тульских домах бизнес-класса

Леонид Авилушкин назвал признаки дома, по которым его действительно можно отнести к элитному жилью.

Фото Алексея Пирязева.

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову застройщик рассказал об одном из своих проектов.

– В 2023 году в СМИ был опубликован ваш комментарий: «В последние годы появляются новые инженерные решения, что способствует росту качества объектов». Что это за решения?

Авилушкин рассказал, что в 2023 году его компания запустила проект строительства одной из высоток на улице Михеева. При строительстве применили центральную систему приточно-вытяжной вентиляции и центральное кондиционирование.

«Это и может считаться жильем бизнес-класса, поскольку все остальное не дотягивало ни по инженерным, ни по другим составляющим», — резюмировал президент Союза строителей Тульской области.

