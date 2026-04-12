Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты

Злоумышленники используют чужие страницы, чтобы оформлять сим-карты, микрозаймы и кредиты, а также организовывать массовые обзвоны туляков. Проблема уже приобрела угрожающие масштабы, - на нее обратила внимание ««Парламентская газета».
Что происходит?
На теневых маркетплейсах (в даркнете) аккаунты умерших людей стали ходовым товаром. Их продают «под ключ» — можно выбрать пол, возраст, прописку и даже кредитный рейтинг владельца. Такие учётные записи позволяют мошенникам обходить системы безопасности: на один подтверждённый аккаунт «Госуслуг» можно привязать до 20 сим-карт.
Эти номера затем используются для обзвонов жителей от имени «банков» и «полиции», массовых фишинговых рассылок, оформления займов в МФО (микрофинансовых организациях) онлайн.
«Серьёзные сервисы предоставляют трёхфакторную аутентификацию — пароль, код на телефон и код на почту. Это реально защищает от взлома. Но мошенники действуют на опережение, пользуясь "мёртвыми" учётками», — пояснил изданию координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
А как же автоматическая блокировка?
В Министерстве цифрового развития заверили: данные о смерти гражданина из реестра ЗАГС поступают в систему «Госуслуг» автоматически, после чего учётная запись блокируется. Однако, судя по существованию чёрного рынка, этот процесс не мгновенный — у мошенников есть «временное окно», которым они пользуются.
Кроме того, опасность несут и «забытые» сим-карты умерших. Если полгода не вносить плату, оператор имеет право перевыпустить номер другому человеку. А к этому номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже «Госуслуги» покойного.
Что делать тулякам, если умер близкий человек?
Чтобы данные и номера родственника не попали в руки мошенников, Минцифры и эксперты рекомендуют:
-
Обратиться в техподдержку «Госуслуг» или в Минцифры и подать заявление на деактивацию аккаунта.
-
Если известны пароли от учётной записи — зайти в кабинет умершего самостоятельно и удалить его.
-
Уведомить сотового оператора о смерти абонента, чтобы номер заблокировали и не выставляли на перепродажу.