  4. Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты

В даркнете активно продают учётные записи умерших россиян с подтверждённой верификацией на портале «Госуслуги». Цена — от 100 рублей до 125 долларов.

Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты
Фото Алексея Пирязева.

Злоумышленники используют чужие страницы, чтобы оформлять сим-карты, микрозаймы и кредиты, а также организовывать массовые обзвоны туляков. Проблема уже приобрела угрожающие масштабы, - на нее обратила внимание ««Парламентская газета».

Что происходит?

На теневых маркетплейсах (в даркнете) аккаунты умерших людей стали ходовым товаром. Их продают «под ключ» — можно выбрать пол, возраст, прописку и даже кредитный рейтинг владельца. Такие учётные записи позволяют мошенникам обходить системы безопасности: на один подтверждённый аккаунт «Госуслуг» можно привязать до 20 сим-карт.

Эти номера затем используются для обзвонов жителей от имени «банков» и «полиции», массовых фишинговых рассылок, оформления займов в МФО (микрофинансовых организациях) онлайн.

«Серьёзные сервисы предоставляют трёхфакторную аутентификацию — пароль, код на телефон и код на почту. Это реально защищает от взлома. Но мошенники действуют на опережение, пользуясь "мёртвыми" учётками», — пояснил изданию координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

А как же автоматическая блокировка?

В Министерстве цифрового развития заверили: данные о смерти гражданина из реестра ЗАГС поступают в систему «Госуслуг» автоматически, после чего учётная запись блокируется. Однако, судя по существованию чёрного рынка, этот процесс не мгновенный — у мошенников есть «временное окно», которым они пользуются.

Кроме того, опасность несут и «забытые» сим-карты умерших. Если полгода не вносить плату, оператор имеет право перевыпустить номер другому человеку. А к этому номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже «Госуслуги» покойного.

Что делать тулякам, если умер близкий человек?

Чтобы данные и номера родственника не попали в руки мошенников, Минцифры и эксперты рекомендуют:

  1. Обратиться в техподдержку «Госуслуг» или в Минцифры и подать заявление на деактивацию аккаунта.

  2. Если известны пароли от учётной записи — зайти в кабинет умершего самостоятельно и удалить его.

  3. Уведомить сотового оператора о смерти абонента, чтобы номер заблокировали и не выставляли на перепродажу.

 

