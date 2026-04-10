За год в Тульской области подростки совершили 41 попытку суицида

В 2024 году таких попыток было 42.

В 2025 году в Тульской области зафиксирован один случай суицида (девочка 17 лет). Предположительно, причиной самоубийства могло стать депрессивное расстройство на фоне психического заболевания, рассказала в своем докладе детский омбудсмен Наталия Зыкова со ссылкой на данные регионального СУ СК.

По сравнению с 2023 годом количество суицидов снизилось на 83% (в 2023 году — 6). По информации министерства здравоохранения Тульской области, в прошлом году подростки от 11 до 17 лет совершили 41 попытку суицида (42 попытки в 2024 г.).

К подобному деструктивному способу разрешения проблем прибегли 78% девушек и 22% юношей. Больше всего случаев в Туле (16), Новомосковске (8) и Узловой (4).

В докладе отмечается, что основная масса преступлений против детей в регионе носит социально-экономический характер. Около 70% всех правонарушений — это неуплата родителями алиментов.

Особое внимание в докладе уделено преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным членами семьи. Анализ показывает, что в 2025 году насилие над детьми совершали:

посторонние лица — 48% случаев,

знакомые — 37% случаев,

члены семьи — 25% случаев.

Количество таких преступлений выросло более чем в 3 раза по сравнению с 2024 годом (с 8 до 37 случаев). В 2 раза чаще подобные преступления стали совершать родители (с 7 до 14 случаев).

Также отмечается, что почти 27% преступлений против половой свободы совершаются взрослыми с согласия подростков, не достигших 16 лет. Из 23 потерпевших по таким делам 6 девушек были младше 14 лет.

Кроме того, в 2025 году было зарегистрировано 11 случаев, когда несовершеннолетние совершали общественно опасные деяния сексуального характера в отношении других детей. Это более чем в два раза превышает показатель 2024 года (5 случаев) и в 11 раз — показатель 2023 года (1 случай).

Для решения проблемы уполномоченный предлагает создать в регионе две важные базы данных:

Реестр психологов , допущенных к работе со следственными органами. Это поможет защитить психику детей во время допросов и следствия. Реестр учреждений , где дети, пережившие насилие, и их родители могут получить квалифицированную реабилитацию.

Создание этих реестров должно обеспечить преемственность: от защиты прав во время следствия до полноценного восстановления жертвы.