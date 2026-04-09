Юные тульские модели блестяще выступили на Всероссийском конкурсе

В Москве концертном зале «Бородино Холл» прошло масштабное событие, объединившее сразу несколько престижных фестивалей.

Фото предоставлены модельным агентством Gold.

Это Всероссийский фестиваль элегантности, талантов и национальной культуры «Мини-мисс и Мини-мистер России — 2026», Международный фестиваль талантов «Гордость нации — 2026» и фестиваль «Лучшая модель России — 2026».

Более 120 участников из разных уголков страны собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за почетные титулы.

Среди городов‑участников: Москва, Тула, Красноярск, Новокузнецк, Прокопьевск, Энгельс, Саратов, Рязань, Чита, Нижний Новгород, Заволжье, Дзержинск, Балахна, Чебоксары, Шумерля (Республика Чувашия), Казань и Набережные Челны (Республика Татарстан).

В состав членов жюри конкурса вошли: Тамара Халафова (директор Международной Недели Моды Estet Fаshion Week), Елена Новикова (генеральный директор международного агентства Casta Models и конкурса красоты Miss Volga), Денис Ухов (продюсер лейбла Trend Music).

Тульскую область в финале конкурса «Мини-мисс и Мини-мистер России — 2026» представили победительницы регионального этапа: 8-летняя Дарья Ефимова и 12-летняя Мария Векилова.



Дарья Ефимова.

От участниц требовалось продемонстрировать дефиле в современной молодежной одежде и футболках с гербом города, пройтись по сцене в национальном костюме, в бальном платье, а также презентовать свои таланты, представить визитку и провести собеседование с жюри.



Мария Векилова.

По результатам состязания заветную корону «Мини-мисс Россия» среди девочек 7-8 лет завоевала Даша Ефимова.

А Мария Векилова выиграла сразу два титула: «Мини-мисс Арт-фэшн» и «Мини-мисс Совершенство».

На конкурсе «Лучшая модель России» Тульскую область представили модели агентства Gold и победители фешен-конкурса «Лучшая детская модель Тулы — 2025». Девочки и мальчики демонстрировали искусство дефиле и позинга, актерское мастерство, представляли модельные портфолио.

Гран-при «Лучший модельмен России — 2026» среди парней конкурса завоевал 13-летний Дмитрий Козлов.

Гран-при «Спортивная модель» у Дарьи Ефимовой.

Гран-при «Лучшая Фотомодель России» выиграла 6-летняя Валерия Точеных.

Мария Векилова удостоена двух золотых медалей за победу в номинациях «Подиумная модель» и «Фотомодель».

8-летний Михаил Шматков завоевал золотую медаль в номинации «Фотомодель» и две серебряные медали как «Подиумная модель» и «Спортивная модель».

В международном конкурсе «Гордость Нации — 2026» за свои таланты получили заслуженные награды Михаил Буланов (Гран-при «Хореография»), Марат Хлопенков (серебро в номинации «Актерское мастерство»), Дарья Ефимова (золото в «Хореографии»).



Уже четыре года подряд наш модельмен Иван Рыбин выступает ведущим престижных фестивалей!



Фестивальные дни стали настоящим праздником красоты, таланта и элегантности. Гордимся победами и результатами юных туляков, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, а зрители и жюри получили массу ярких впечатлений.