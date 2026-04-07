Тула без пробок и самодостаточные районы: Леонид Авилушкин рассказал о строительстве ЖК в Туле

Учредитель ГК «Объединение строителей Тулы» и президент Союза строителей Тульской области – о комфортной среде для жителей и маятниковой миграции.

Главная философия компании, по его словам, — не просто возводить дома, а создавать полноценную среду. Зачем? Чтобы свести к минимуму так называемую маятниковую миграцию: когда утром все едут из спальных районов в центр, а вечером — обратно.

«Если у человека и работа, и школа для ребенка, и спорт рядом с домом, пробок станет меньше, — объясняет Авилушкин. — Замечали, как город пустеет в каникулы?»

Это сейчас «ОСТ» строит во всех районах Тулы. А как все начиналось?

Первый проект — ЖК «Суворовский» — родился почти случайно.

«Ко мне обратился за помощью один мой товарищ. Ему нужно было найти участок под строительство жилого комплекса. Я познакомил его со своими друзьями. Переговоры были долгими, но безрезультатными. И однажды эти самые друзья пришли ко мне с предложением, я решил попробовать. Так родился ЖК „Суворовский“. Первенец и первая любовь!»

