«Родина» открыта для молодежи - руководство центра ответило на претензии школьников

На встрече с губернатором Дмитрием Миляевым подростки пожаловались, что негде общаться.

7 апреля в филиале центра «Родина» на Одоевском шоссе состоялась встреча губернатора Дмитрия Миляева с членами детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Тульской области.

Один из вопросов, который задали ребята - доступность бесплатных городских пространств для школьников. Подростки говорили о том, что в городе не хватает коворкингов и мест для свободного пребывания.

Директор креативного кластера «Октава» пояснил ситуацию с доступностью площадки для детей и подростков. 

Аналогично отреагировали в Молодежном многопрофильном центре «Родина»: центр с удовольствием ждет каждого молодого жителя у себя на доступных площадках!

Центр работает сразу по нескольким адресам с 09:00 до 20:00 и каждая локация отличается друг от друга смысловым наполнением, направлениями деятельности и атмосферой.

На проспекте Ленина, 20 есть зоны с настольными играми, теннисом, настольным футболом, игровыми приставками. Каждый месяц в официальной группе Вконтакте публикуется афиша мероприятий.

На Одоевском шоссе, 25 есть доступная зона с бесплатным вайфаем, коворкинг для учебы и работы,  караоке и показ фильмов по запросу. На постоянной основе проводятся квартирники, литературные вечера и квизы, камерные концерты и квесты. Афиша мероприятий - в группе Вконтакте

По адресу Галкина, 31А располагается еще одна точка, которую сейчас стали называть Родина.Дом, так как это место отличается домашней атмосферой и камерностью. Там работают профессиональные психологи, которые проводят бесплатные индивидуальные консультации, ведут групповые занятия и тренинги. Расписание мероприятий - в группе Вконтакте

По адресу Оборонная, 7А располагается ДоброЦентр, который тоже является частью Молодежного многопрофильного центра «Родина» и всегда с удовольствием встретит тех, кто хочет вступить в ряды волонтеров города, помогать людям, животным.
Всю полезную информацию о локации и волонтерской деятельности можно найти в группе Вконтакте

 

Другие статьи по темам
Событие
встреча губернатора с детским общественным советом
Люди
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тула центр Родина
