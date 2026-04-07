«Для оцифровки сведений пришлите свой ключ»: мошенники залезли в домовые чаты туляков

Днем 7 апреля собственники дома 112-Б по проспекту Ленина в Туле стали получать уведомления от домового чата в Max.

Правда, чаты были несколько иначе оформлены, чем настоящие – аватарка не та, да и количество участников чата явно меньше, чем собственников квартир.

В чате для пользователя ни одного знакомого лица — только он и «команда» фейковых аккаунтов «соседей» и «директора УК». Но кто на такие мелочи обращает внимание, если сообщение написано директором УК?!

Для оцифровки персональных данных требовалось зайти по ссылке и прислать «ключ». Некоторые высылали, другие копировали сообщения в домовом чате в ТГ и спрашивали кому такое присылали.

Аналогичные сообщения, по словам директора УК, поступали и в чаты других домов.

- Это мошенники! Мы не собираем никаких сведений, никакой оцифровки не проводим, - заверил директор УК, управляющей домом 112-Б.

Под предлогом «оцифровки данных» владелец чата требует перейти по ссылке, «пройти авторизацию» и сообщить шестизначный код, который выдаст бот. На самом деле это замаскированная ссылка. Код формируется чат-ботом произвольно и ни на что не влияет. Его единственное предназначение – создать у пользователя впечатление, что он получил и сообщил посторонним шестизначный код подтверждения от госсервиса.

Совет простой:

- не вступайте в переписку, если вам написали в мессенджере с незнакомого аккаунта,

- проверьте информацию: позвоните соседям, которых лично знаете, позвоните по телефону в свою УК и уточните, присылали ли они такие сообщения.

Если вас добавили в групповой чат, а под названием чата вы видите надпись «Сообщить о спаме и выйти» или «Выйти и пожаловаться», то скорее всего, это мошенники.