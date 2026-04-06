Тульские активисты заявили о новом мусорном заторе на Воронке

Проблема возвращается каждую весну.

Фото из личного архива Дмитрия Хомякова.

В редакцию обратился активист Дмитрий Хомяков, представляющий инициативную группу «Урбан Бай Трам — Тула». По его словам, на реке Воронке в районе Привокзального моста вновь скопился мусор.

После весеннего половодья в этом месте традиционно образуется затор из пластиковых бутылок, пакетов и другого бытового мусора. Местные жители отмечают, что подобная ситуация повторяется из года в год.

Ранее туляки уже поднимали эту проблему, и особенно активно её обсуждали в 2023 году, когда вопрос расчистки русла вызвал широкий общественный резонанс. Об этом мы писали в материале Мусорный «затор» на Воронке.

В этом году активисты предложили решение — проект благоустройства набережной Воронки. По их мнению, грамотное обустройство территории поможет не только избавиться от регулярных мусорных заторов, но и превратить берег реки в комфортное общественное пространство. Соответствующий проект опубликован здесь.

Если инициативу одобрят, проект может попасть на общественное голосование уже в сентябре.

Автор:
сегодня, в 11:35 +1
