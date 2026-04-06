«Арсенал» выразил соболезнования близким умершего на матче фаната

Медики пытались реанимировать 66-летнего мужчину, но безуспешно.

Тульский «Арсенал» официально выразил соболезнования в связи со смертью болельщика, которому стало плохо во время матча. 66-летний фанат скончался 5 апреля на трибуне стадиона в ходе игры с воронежским «Факелом». В клубе отметили, что поклонник команды был предан футболу и оставался с «Арсеналом» до последних мгновений своей жизни. Трагедия произошла в начале первого тайма на Восточной трибуне: мужчине внезапно стало плохо, прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать его, но спасти не смогли.

сегодня, в 19:12
смерть происшествие соболезнования ПФК Арсенал тульский Арсенал
