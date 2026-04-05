Дмитрий Миляев: «Мы стараемся формировать на предприятиях новое отношение к рождению детей»

Вопрос демографии для региона, как и для всей страны, очень актуален.

Скриншот из программы.

По словам губернатор, в прошлом году в Тульской области ввели финансовые выплаты в размере одного миллиона рублей при рождении второго ребенка в возрасте мамы до 25 лет, третьего — до 28 лет.

— У нас работает возмещение части ипотечного займа для семей, в которых родился третий или последующий ребенок — это тоже около миллиона рублей.

Одна из компаний реализовала у себя внутри и стала автором корпоративной программы поддержки рождаемости — сотрудникам выплачивают 500 000 рублей при рождении первого ребенка, 750 000 при рождении второго, миллон рублей при рождении третьего и последующих детей. Выплаты идут независимо от того, кто работает на предприятии - мама или папа. Они показали нам этот опыт, мы взяли его за основу и начали переговоры с нашими предприятиями. За три недели уже более 30 предприятий подписали соглашения о реализации такого проекта.

Мы сегодня стараемся формировать в наших предприятиях новое отношение к рождению детей. Поддержка рождаемости становится корпоративной нормой.

Посмотреть интервью можно ЗДЕСЬ.