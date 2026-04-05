В Тульской области расширят программу по ипотеке для молодых семей

Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в интервью каналу Россия 24.

Скриншот из программы.

Губернатор отметил:

— Для людей семейных всегда важен вопрос жилья. Поэтому мы с этого года решили ввести свою региональную льготную ипотеку для семей молодых ученых. Сейчас думаем, как расширить ее на другие молодые семьи. 

Губернатор напомнил о демографическом стандарте, действующем в Тульской области. А также о том, что есть договоренности с застройщиками региона о предоставлении скидок при покупке жилья в новостройках.

— 7% — такую скидку предоставляют молодым семьям при покупке любого жилья. Минимальная скидка составляет 350 тысяч рублей, максимальная — 1,5 млн руб., — пояснил Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, в совокупности все меры, которые предпринимает правительство региона, стимулируют рождаемость. Правда, сиюсекундно оценить это достаточно сложно.

Напомним, что полностью интервью с главой региона можно посмотреть ЗДЕСЬ

вчера, в 17:10 −7
