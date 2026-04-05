Туляков приглашают пройти бесплатное обследование на вирусный гепатит С

В Тульском онкоцентре врачи, эпидемиологи, представители областной медицинской ассоциации обсудили вопросы профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

В выступлениях участников были разобраны клинические случаи инфекционных заболеваний. Специалисты подчеркнули важность дальнейшего увеличения охвата жителей диспансеризацией и профосмотрами как основного фактора раннего выявления туберкулеза и вирусного гепатита С. В 2026 году будет продолжено бесплатное массовое обследование жителей на вирусный гепатит С.

Основные направления федерального проекта по борьбе с гепатитом С включают:

скрининг взрослых жителей старше 25 лет один раз в 10 лет на выявление антител к гепатиту С;

обеспечение лекарствами пациентов с хроническим вирусным гепатитом С;

ведение федерального регистра жителей с вирусными гепатитами для учета пациентов и отслеживания лекарственного обеспечения.

Жители региона могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на гепатит С и другие опасные инфекции в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Участники коллегии были приглашены на первый межрегиональный клинический инфектологический форум. Он пройдет в Туле 7 апреля при поддержке регионального минздрава.