В Тульской области запустили еще два асфальтобетонных завода

В Тульской области запустили в работу еще два асфальтобетонных завода «Тулаавтодора» в Кураково и Киреевске. Сегодня, 31 марта, планируется запуск оставшихся заводов в Веневе и Ефремове.

«Это ускорит работы по ямочному ремонту на региональных и муниципальных автомобильных дорогах», — отметил в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

Напомним, ранее губернатор потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области, отметив: «Сидеть до мая в ямах не будем». Он поручил придерживаться даты 1 апреля и начать масштабные работы не позднее этого числа. И чтобы муниципальные контракты были заключены в указанные сроки.