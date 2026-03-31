Почта и госуслуги под одной крышей: в Тульской области запустят пилотный проект

Первый объект появится на базе отделения МФЦ в поселке Славный.

Фото из архива Myslo.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с директором УФПС Тульской области «Почты России» Татьяной Федосовой. Стороны обсудили итоги работы за прошлый год и планы по развитию службы.

Глава региона подчеркнул, что «Почта России» — стратегически важное предприятие, особенно для жителей отдаленных сел, где отделение часто является единственным связующим звеном с миром. 

Уже в этом году в поселке Славный стартует пилотный проект: рабочее место сотрудника почты организуют прямо в здании многофункционального центра (МФЦ). Это позволит жителям получать почтовые и государственные услуги в одном месте.

Особое внимание на встрече уделили мотивации персонала. Для поддержки сотрудников, особенно в сельской местности, принято решение увеличить премии победителям конкурса «Земский почтальон». Теперь тульские почтальоны получат:

  • 250 000 рублей за победу на региональном этапе.
  • ещё 250 000 рублей, если выиграют на всероссийском уровне.

сегодня, в 11:04 −3
