Почта и госуслуги под одной крышей: в Тульской области запустят пилотный проект

Первый объект появится на базе отделения МФЦ в поселке Славный.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с директором УФПС Тульской области «Почты России» Татьяной Федосовой. Стороны обсудили итоги работы за прошлый год и планы по развитию службы.

Глава региона подчеркнул, что «Почта России» — стратегически важное предприятие, особенно для жителей отдаленных сел, где отделение часто является единственным связующим звеном с миром.

Уже в этом году в поселке Славный стартует пилотный проект: рабочее место сотрудника почты организуют прямо в здании многофункционального центра (МФЦ). Это позволит жителям получать почтовые и государственные услуги в одном месте.

Особое внимание на встрече уделили мотивации персонала. Для поддержки сотрудников, особенно в сельской местности, принято решение увеличить премии победителям конкурса «Земский почтальон». Теперь тульские почтальоны получат: