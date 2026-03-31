В Туле с 23 по 25 апреля пройдет книжная ярмарка «Тула читает!»

Событие организует Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект станет частью всероссийской инициативы «Центр культурного притяжения — Россия».
Гостей ждет насыщенная программа: встречи с современными авторами, презентации новинок, обсуждения актуальных тем литературы, выставки книг и показы документальных фильмов.
Ключевым событием станет большая ярмарка с участием ведущих издательств. Они представят свежие издания и популярные книги.
Среди них:
- «МИФ»;
- «Альпина Паблишер»;
- «Молодая гвардия»;
- «Проспект»;
- «Альма Матер» и «Гранд-Фаир».
В рамках мероприятия впервые соберутся книжные клубы Тулы: участники смогут познакомиться, обменяться опытом и обсудить любимые произведения.