В Туле с 23 по 25 апреля пройдет книжная ярмарка «Тула читает!»

Тульский кремль на три дня превратится в площадку для любителей литературы.

Событие организует Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект станет частью всероссийской инициативы «Центр культурного притяжения — Россия».

Гостей ждет насыщенная программа: встречи с современными авторами, презентации новинок, обсуждения актуальных тем литературы, выставки книг и показы документальных фильмов.

Ключевым событием станет большая ярмарка с участием ведущих издательств. Они представят свежие издания и популярные книги.

Среди них:

  • «МИФ»;
  •  «Альпина Паблишер»;
  • «Молодая гвардия»;
  •  «Проспект»;
  • «Альма Матер» и «Гранд-Фаир».

В рамках мероприятия впервые соберутся книжные клубы Тулы: участники смогут познакомиться, обменяться опытом и обсудить любимые произведения.

сегодня, в 11:45
