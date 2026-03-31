В Тульской области в 2025 году жильем обеспечили 534 детей-сирот

Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в регионе.

В Тульской области продолжается работа по обеспечению жильём социально незащищённых граждан. Особое внимание уделяется детям-сиротам и людям с инвалидностью.

По данным на конец 2025 года, в очереди на жильё стоят 1461 ребёнок-сирота. Из них право на получение квартиры уже возникло у 855 человек, достигших 18 лет.

В 2025 году региону удалось обеспечить жильём 534 человека из этой категории. Им выдали ключи от 461 квартиры, ещё 53 человека воспользовались жилищными сертификатами (на покупку жилья), а 20 получили квартиры из спецфонда или по решению суда.

Для поддержки также действует программа денежных компенсаций за аренду жилья. В 2025 году этой услугой воспользовались 221 человек, получив выплаты на общую сумму 23,4 млн рублей.

С 2023 года в регионе действует новая мера: единовременная выплата на покупку жилья для сирот, достигших 23 лет. В 2025 году выдали 52 таких сертификата. При этом первоочередное право на получение денег имеют участники специальной военной операции (СВО). Для них также было куплено две квартиры.

Уточняется, что количество жителей региона с инвалидностью растет: с 20 755 человек в 2024 году до 25 179 в 2025-м. Это требует постоянного совершенствования мер государственной поддержки для этой категории граждан.