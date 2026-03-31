Миляев сообщил о планах масштабной модернизации почтовых отделений в Тульской области

Губернатор Дмитрий Миляев на встрече с сельскими старостами ответил на вопрос Валентины Камышиной, старосты села Грибоедово. Она попросила построить новое почтовое отделение вместо старого полуразрушенного здания.

Губернатор объяснил, что пока не может объявить о конкретных планах по ремонту или строительству, так как ждет подписания важного документа.

«Как только мы увидим, что приказ окончательно подписан, значит, финансирование будет. Мы непременно все планы доведем. Я думаю, что в течение вот недель двух я смогу дать вам открытую, честную, прямую информацию о том, какие планы по развитию Почты России будут на территории Тульской области», — подчеркнул глава региона.

По словам Миляева, есть масштабные планы развития Почты России в регионе. Если их удастся реализовать, будут решены все основные проблемы, в том числе по строительству новых отделений, ремонту старых и улучшению условий труда для почтальонов.

Губернатор заверил, что вопрос по селу Грибоедово с высокой вероятностью будет решен положительно.



