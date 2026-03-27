Что ждет финансы россиян с 1 апреля 2026 года: пенсии, кредиты и рассрочки

С апреля 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, заемщиков и покупателей. Среди ключевых нововведений — индексация социальных пенсий, ужесточение правил оценки доходов при выдаче кредитов, а также новые требования к рынку рассрочки и микрозаймов. Рассказываем, что именно изменится в повседневной жизни граждан.

пенсии

Социальные пенсии проиндексируют

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Размер повышения привязан к росту прожиточного минимума, зафиксированному по итогам 2025 года. В результате индексации базовая сумма социальной пенсии вырастет с 8824,08 рубля до 9424,12 рубля (с 1 апреля). Средний размер выплаты достигнет примерно 16 590 рублей (сейчас — 15 533,9 рубля). Прибавку получит более 4 миллионов россиян.

Одновременно с этим вырастут выплаты и по линии государственного пенсионного обеспечения. Это коснется:

участников Великой Отечественной войны;

жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда;

граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также членов их семей.

Кроме того, перерасчет ждет пожилых людей и граждан с инвалидностью:

пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет;

тех, кому в марте была установлена инвалидность I группы.

Для этих категорий фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое. Важно: индексация проводится проактивно, то есть автоматически, обращаться в Соцфонд для этого не нужно.

займы, рассрочки, кредиты

Доходы заемщиков оценят по-новому

С 1 апреля 2026 года банки начнут применять измененный подход к оценке доходов при оформлении кредитов. Учитываться будут только суммы, подтвержденные официально. В расчет платежеспособности больше не войдут:

переводы от частных лиц на карту;

неофициальная часть заработной платы;

разовые поступления без подтверждающих документов.

Для самозанятых и ИП требования также станут строже: доход будут оценивать исключительно по налоговой отчетности и данным книги учета доходов и расходов. При отсутствии этих документов или заниженных в них показателях получить крупный кредит станет сложнее.

Отдельное правило касается кредитной истории. Если банк не сможет получить по ней данные, долговая нагрузка клиента будет автоматически приравнена к 100% (среднемесячные платежи будут равны среднемесячному доходу). В случае упрощенной проверки дохода банк дополнительно снизит доступную сумму кредита на 10%. Таким образом, одобрение станет более предсказуемым для граждан с официальными доходами, тогда как заемщикам с неофициальными заработками, заниженной отчетностью или высокой долговой нагрузкой получить кредит будет сложнее.

Рассрочку будем считать по-новому

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила регулирования рассрочки. Надзор за операторами сервиса рассрочки будет вести Банк России.

Продавцам и сервисам запретят скрывать проценты через разницу в цене (когда товар в рассрочку обходится дороже, чем при полной предоплате). Также будут ограничены штрафы, которые операторы рассрочки могут начислять за просрочку платежей.

Если сумма обязательств по рассрочке превысит 50 тысяч рублей, оператор будет обязан передать эти сведения в бюро кредитных историй. Это означает, что рассрочка начнет влиять на кредитную нагрузку заемщика так же, как и обычные кредиты.

Кроме того, устанавливается ограничение по сроку беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит не более шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года сократится до четырех месяцев.

Правила выдачи микрозаймов ужесточат

С 1 апреля 2026 года ужесточаются условия выдачи микрозаймов. Максимальная переплата по займам сроком до одного года снижается со 130% до 100% годовых.

Вводятся ограничения на количество дорогих займов. С апреля 2027 года один заемщик сможет иметь лишь один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых. В переходный период (с октября 2026 года) допускается наличие не более двух таких займов.

Также микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать новые займы клиентам, которые погасили предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых менее чем за четыре дня до обращения. Для соблюдения новых требований МФО будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика перед выдачей займа.