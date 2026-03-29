Туляки обнаружили сквозные дыры на Пролетарском мосту

Туляк поделился с Myslo фотографиями, красноречиво говорящими о состоянии сооружения.
По словам туляка, дыры он обнаружил на пешеходной части моста над железнодорожными путями со стороны ТРЦ «Макси».
Для справки, правильно это мостовое сооружение называется Чулковский путепровод. Он сдан в 1977 году, через год после Чулковского (Пролетарского) моста (через Упу). Длина путепровода 70,44 м, он железобетонный.
В последний раз путепровод ремонтировали косметически в 2018 году вместе с другими мостовыми сооружениями. Однако ремонтировали тогда лишь разделительные блоки между пешеходной и проезжей частями путепровода.
Кажется, пора снова затевать ремонт!