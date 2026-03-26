В Туле фасады «Дворянского клуба» отреставрируют за 36 млн рублей

Объявлен тендер на реставрацию фасадов здания — объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о «Дворянском клубе», расположенном на пересечении улицы Гоголевской и проспекта Ленина (дома 56/51) — здание областной филармонии. Максимальная цена контракта установлена на уровне 36,5 миллиона рублей. Прием заявок от исполнителей продлится до 10 апреля 2026 года.

Финансирование работ предусмотрено в рамках государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма». Завершить все мероприятия подрядчик обязан до 31 октября 2026 года. В его задачи входит восстановление исторического облика постройки, возведенной в XX веке.

«Дворянский клуб» входит в число наиболее значимых архитектурных памятников Тулы. Проведение реставрации позволит сохранить это здание для будущих поколений и станет важной вехой в деле сохранения культурного наследия региона, сообщает RosTender.info.