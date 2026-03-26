Дмитрий Миляев вручил награды сотрудникам Росгвардии: «Вы мужественно отстаиваете суверенитет нашей Родины»

В Доме Дворянского собрания 26 марта прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню войск национальной гвардии РФ.

Губернатор Дмитрий Миляев обратился с поздравлениями к военнослужащим, сотрудникам ведомства и ветеранам.

«Уже более двух веков личный состав войск правопорядка надежно отстаивает интересы Родины, с честью исполняет свой воинский и служебный долг. Сохраняя верность героическим традициям предыдущих поколений, сегодня вы достойно решаете сложные и ответственные задачи», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что бойцы ведомства ведут борьбу с экстремизмом и терроризмом, обеспечивают безопасность стратегически важных объектов, поддерживают правопорядок, а также контролируют соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Миляев адресовал росгвардейцам, участвующим в специальной военной операции.

«Выполняя непростые боевые задачи, вы неизменно демонстрируете образцовую стойкость и самообладание, мужественно отстаиваете суверенитет нашей Родины. Мы никогда не забудем сотрудников, погибших на заданиях. Их отвага и доблесть всегда будут примером истинной любви к Отчизне», — заявил губернатор.

Руководитель региона поблагодарил личный состав за службу и верность избранному делу.

«В это непростое время весь личный состав наших силовых ведомств успешно справляется с поставленными служебными задачами. Убежден, что так будет всегда. Мы живем в Тульской области — регионе с героической историей. Ваше служение Отечеству — это связь с поколением наших героических предков», — добавил Дмитрий Миляев.

Наиболее отличившимся сотрудникам губернатор вручил государственные и региональные награды.

Начальник регионального управления Росгвардии Эдуард Гафуров поблагодарил главу региона и правительство области за конструктивное взаимодействие, а также вручил отличившимся росгвардейцам ведомственные награды.

«Выражаю признательность всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу за грамотное и четкое решение поставленных задач, готовность нести службу в самых сложных условиях, а также за добросовестность, ответственность и преданность долгу», — сказал Эдуард Гафуров.

