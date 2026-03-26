Миляев провел в ТулГУ заседание рабочей группы по разработке и реализации проекта межвузовского оборонного кампуса

Сегодня, 26 марта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание рабочей группы по разработке и реализации проекта межвузовского оборонного кампуса.

«Сегодня в регионе реализуется ряд проектов нацеленных на укрепление научно-образовательных комплексов. Межвузовский оборонный кампус станет уникальной площадкой, ориентированной на интеллектуализацию и революционизацию продукции обороны промышленного комплекса, разработку новых систем вооружения, развитие передовых производств технологий. Наша с вами цель запустить кампус как полноценный проект, который будет способствовать укреплению русских научных школ, готовке высококвалифицированных кадров для наших предприятий и созданию прикладных разработок», — заявил в ходе заседания Дмитрий Миляев.

Также в ходе заседания ректор ТулГУ Олег Кравченко рассказал про этапы строительства кампуса. А ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов сообщил о роли университета в создании кампуса: это образовательные проекты по трем направлениям.



Кроме этого, Дмитрий Миляев подписал с ректорами ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого заявку о создании кампуса, которая будет направлена на конкурс для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов»