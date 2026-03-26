Тулячек зовут на кастинг фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула — 2026»

В Туле начался отбор на XVI Областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула — 2026». Финалисток ждёт насыщенная программа:
- репетиции и мастер-классы по дефиле, хореографии и самопрезентации;
- тренинг «Кто такие истинные королевы»;
- профессиональная фото- и видеосъёмка;
- участие в кастинге на международную Неделю моды;
- пиар в СМИ и социальных сетях.
Все участницы получат титулы, короны и подарки от организаторов. Главная победительница будет коронована эксклюзивной короной, существующей в единственном экземпляре, и поедет на финал «Краса России — 2026».
Кастинги пройдут:
- 29 марта в 16.00,
- 4 апреля в 18.00.
Только 4 апреля в день финального кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле от постановщика областных конкурсов красоты Ольги Барановой с опытом работы более 20 лет.
Подробности по телефону: 38-41-33, 8 903 840-41-33.