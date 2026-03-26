Тулячек зовут на кастинг фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула — 2026»

Требования к участницам: возраст от 14 до 30 лет, рост от 160 см, не замужем.

В Туле начался отбор на XVI Областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула — 2026». Финалисток ждёт насыщенная программа:

репетиции и мастер-классы по дефиле, хореографии и самопрезентации;

тренинг «Кто такие истинные королевы»;

профессиональная фото- и видеосъёмка;

участие в кастинге на международную Неделю моды;

пиар в СМИ и социальных сетях.

Все участницы получат титулы, короны и подарки от организаторов. Главная победительница будет коронована эксклюзивной короной, существующей в единственном экземпляре, и поедет на финал «Краса России — 2026».

Кастинги пройдут:

29 марта в 16.00,

4 апреля в 18.00.

Только 4 апреля в день финального кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле от постановщика областных конкурсов красоты Ольги Барановой с опытом работы более 20 лет.

Подробности по телефону: 38-41-33, 8 903 840-41-33.