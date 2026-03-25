Пробили голову бомжу в подвале на Братьев Жабровых: СК нашел виновных в преступлении 24-летней давности

Оперативники и следователи установили причастность двух братьев, которым тогда было 16 и 18 лет.

В Тульской области установлены лица, причастные к особо тяжкому преступлению, совершенному 24 года назад. Следователи СК возобновили производство по делу, возбужденному в 2002 году по факту смерти местного жителя. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



15 февраля 2002 года из подвала многоэтажки на ул. Братьев Жабровых в больницу доставили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. От полученных травм потерпевший скончался.



Тогда виновных найти не удалось, следствие по делу приостановили.

В 2026 году аналитическая группа вновь изучила материалы дела, провела повторные допросы, установила новых свидетелей. Удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два брата 1986 и 1988 годов рождения. Старший скончался в 2004 году, а младший находился в СИЗО № 4 по подозрению в другом тяжком преступлении, сообщили пресс-службы УМВД и СК по Тульской области.

Теперь уже 40-летний фигурант дал признательные показания.

По предварительной информации, в феврале 2002 года он вместе братом распивал спиртное в подвале жилого дома. Компанию им составлял местный бомж. Вспыхнула ссора, и братья металлической и пластиковой трубами забили его, после чего скрылись с места происшествия.

Жители многоэтажки вызвали милицию. Потерпевшего нашли еще живым, но в больнице он умер.

Следствие по делу продолжается. Проводятся необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинская и психолого-психиатрическая.