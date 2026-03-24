Стало известно, в каких сферах работают женщины-предприниматели Тульской области

За два года количество бизнесвумен выросло на 16%.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 24 марта, в Туле проходит рабочая встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с представителями бизнес-объединений женщин-предпринимателей.

В регионе женскому предпринимательству уделяется особое внимание как одному из ключевых драйверов экономического роста. В 2024 году губернатор подписал закон, который выделяет женский бизнес в особую категорию, требующую персональной поддержки. Кроме того, Центр «Мой бизнес» уже пять лет оказывает женщинам всестороннюю помощь: от консультаций до полного комплекса услуг.

В малом и среднем бизнесе региона работает более 1158 предприятий, возглавляемых женщинами. Это более 40% от общего числа. За последние два года количество женщин-предпринимателей и самозанятых выросло на 16%.

Портрет тульской бизнес-леди

Самый активный возраст — 35–44 года. Предпринимательницы этой группы составляют более 53% от всех женщин в бизнесе. На втором месте — возрастная категория 25–35 лет (35%). Растёт и число молодых предпринимательниц до 25 лет.

Самые популярные ниши для женского бизнеса: