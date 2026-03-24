Шины, холодильник и кресла: что находят спасатели во время расчистки тульских рек

На сегодняшний день угрозы затопления населенных пунктов в регионе нет.

24 марта специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» провели расчистку реки Тулицы в районе улицы Самоварной.

Эти противопаводковые работы проводятся ежегодно. Сегодня спасатели использовали альпинистское снаряжение, проводили опиловку деревьев, убирали ветки и мусор из воды.

В реки бросают в основном бытовой мусор, вроде шин или покрышек. Но в этом году специалисты уже достали из воды диван, холодильник, кресла. Часто спасателям попадаются тушки животных: собак и кошек.

— Специалисты мониторят места, которые наиболее подвержены завалам деревьев. Создается и утверждается план, согласно которому спасатели расчищают русла рек. На данный момент мы расчистили уже 15 участков, — рассказал начальник группы обеспечения аварийно-спасательных работ МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Игорь Топоров.

На сегодняшний день работы по расчистке рек завершены на 75%. Закончить работы планируют к концу марта — в это время ожидается пик возможного паводка в Тульской области.