Миляев анонсировал новый модуль программы «Герой71» – для жен участников СВО

Об этом он сообщил на встрече с представителями бизнес-объединений женщин.

В ходе рабочей встречи губернатор анонсировал введение нового, 16-го модуля регионального проекта «Герой71».

Дмитрий Миляев рассказал, как модуль «Построй карьеру в органах власти» предполагал участие ветеранов СВО вместе с женами и их это очень радовало.

«В этой связи предлагаю ввести 16-й модуль — для жен участников специальной военной операции», — сказал губернатор.

Называться модуль будет «Найди себя в женском предпринимательстве».

«А мы сегодня помогаем подготовке девчонок к тому, чтобы они находили себя в той или иной сфере предпринимательства. Или в самозанятости», — отметил губернатор.

