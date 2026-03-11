В Туле подвели итоги проекта «Герой 71» за 2025 год

В среду, 11 марта, в парке «Патриот» прошло заседание общественного совета проекта «Герой 71» во главе с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он представил статистику за 2025 год:

«В 2025 году к нам обратились 2083 раза, причем участниками стали 1306 уникальных заявителей. Важно отметить, что 229 заявок поступили от людей, проживающих в других субъектах РФ, таких как Орловская область, Башкортостан, Мурманская область, Кемеровская область и ряд других».

Одним из главных вопросов программы «Герой 71» — трудоустройство ветеранов СВО. Для этого в регионе созданы все условия: обучающие программы, выплаты на развитие собственного дела, различные форумы и семинары. Участники специальной военной операции сейчас востребованы в разных сферах — муниципальном управлении, системе образования, молодежной политике и др. За 2025 год было обработано 1228 заявок на помощь с трудоустройством.

«Один из ключевых запросов участников проекта сегодня трудоустройство, не просто поиск работы, а по сути дела построение карьеры. Именно это направление является аналогом федерального проекта „Время героев“ и стало самым востребованным среди участников специальной военной операции», — заключил Дмитрий Миляев.

О трудоустройстве тульских бойцов СВО рассказала Светлана Ильюшина, заместитель министра труда.

С начала запуска проекта поступило 199 заявок от участников СВО и членов их семей. 73 из них — от бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, эти заявки отложены до их возвращения.

«На сегодняшний день 69 человек трудоустроены, 62 человека на момент подачи заявки работают, но мы проводим мероприятия по их профессиональному развитию и выстраиванию их карьерной траектории», — рассказала Ильюшина.

По словам замминистра, 63 заявки сейчас в работе, бойцов пригласили в Кадровый центр «Работа России», они проходят собеседования с работодателями, часть из них уже оформляют документы для трудоустройства.

«Пять человек проходят переподготовку по направлениям: тракторист-машинист, водитель погрузчика, водитель автомобиля — это переподготовка с категории B на категорию C. Переобучение и повышение имеющейся квалификации осуществляется бесплатно в рамках нацпроекта „Кадры“. Здесь предусмотрено 213 направлений подготовки, а также в рамках мероприятий активной политики занятости за счёт средств регионального бюджета — 14 компетенций для обучения».

На сайте проекта сейчас 2100 востребованных вакансий, их ежемесячно актуализируют. Причем реестр вакансий формируется в соответствии с зарплатными ожиданиями, которые устраивают участников проекта, отметила Ильюшина:

«Первоначально минимальная отсечка по зарплате была 70 000 рублей, сейчас, с ростом средней зарплаты по региону, нижняя планка поднялась до 80 000 рублей».

Вакансии для участников СВО предоставили 218 работодателей.

Для сопровождения работников из числа бойцов СВО с начала года внедрен сервис по получению обратной связи от работодателей. Мониторинг позволяет оперативно решать возникающие проблемы. По словам замминистра, в сервисе уже зарегистрировалось 72 работодателя. При этом проблема с адаптацией возникла только у одного работодателя. Заявка была успешно отработана, а проблема — решена.

Губернатор ответил, что получение обратной связи от работодателей очень важно.

«У предприятия должна быть возможность сообщать нам с использованием цифровой платформы о тех сложностях, которые могут возникнуть, в том числе о перемещении работников, например, на позицию выше».

Также шла речь о предпринимательском потенциале ветеранов СВО, в том числе сфере сельского хозяйства. Здесь реализуется несколько направлений. По модулям «Релизуй себя — стань самозанятым», «Релизуй себя — открой свое дело» шесть участников открыли самозанятость, девять зарегистрировали ИП.

В рамках модуля «Релизуй свой потенциал в сельском хозяйстве» 26 участников прошли обучение, десять — получили грантовую поддержку.

«Важно продолжать поддерживать ребят, которые реализуют себя в предпринимательстве, в сельском хозяйстве. Малое предпринимательство, фермерство — сложная стезя. Здесь на успех влияет множество факторов, и необходимо вовремя поддержать ребят, помочь в том числе со сбытом, чтобы они чувствовали финансовую устойчивость, не разочаровались в выбранной сфере», — отметил губернатор.

На заседании обсудили направления проекта «Реализуй себя в общественной деятельности региона» и «Реализуй себя в политике». В 2025 году по ним поступило 148 заявок. Восемь ветеранов спецоперации стали муниципальными депутатами. Кроме того, участники подают заявки на вступление в Тульскую региональную общественную организацию «Ветераны вооруженных конфликтов». Глава региона поручил до конца этого года открыть отделения организации во всех муниципалитетах региона. Также губернатор отметил необходимость интегрирования участников модуля в политические и избирательные процессы.

Для тех, у кого не хватает компетенций, созданы условия для обучения и получения новой профессии.

Заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина рассказала о реализации модуля «Получи образование» регионального проекта «Герой 71». Его участники могут получить как среднее профессиональное, так и дополнительное образование.

В рамках проекта было подано 104 заявки на получение среднего профобразования: 36 человек поступили в колледжи и техникумы, 53 планируют. На дополнительное обучение поступило 99 заявок: 19 человек завершили обучение, 8 — учатся, 55 — планируют.

Есть возможности у бойцов получить и высшее образование с компенсацией затрат на обучение. В 2025/2026 гг. такой возможностью воспользовалось 36 ребят. Они поступили в вузы на платные отделения. 95% затрат на обучение компенсируется из регионального бюджета. Основные направления — инженерно-техническое, экономическое, государственное и муниципальное управление, лечебное дело, педагогика.

Губернатор поручил включить направление «юриспруденция» в перечень направлений подготовки, по которым предоставляется компенсация стоимости обучения.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что модуль по получению высшего образования должен способствовать профессиональной социализации и интеграции участников СВО в гражданскую жизнь, а также позволять им реализовать себя в правоохранительных и силовых структурах, где такие знания и навыки востребованы.

«Если от ребят будут в дальнейшем поступать запросы на расширение направлений обучения в рамках модуля „Получи образование“, необходимо прорабатывать эти заявки в рабочем режиме, не дожидаясь заседаний общественного совета», — сказал Дмитрий Миляев.

Руководителям органов исполнительной власти было поручено проработать вопрос о заключении целевых договоров с подведомственными учреждениями и предприятиями курируемой сферы с участниками СВО и членами их семей, обучающимися по программам среднего профессионального образования, с последующим трудоустройством на вакансии с достойным уровнем заработной платы.

По проекту «Герой71» реализуется ряд направлений в сфере спорта. По направлению «Плавание для всех» участникам спецоперации и членам их семей предоставлена возможность бесплатно посещать плавательные бассейны, находящиеся в государственной или в муниципальной собственности. Через портал «Герой71» поступило 165 заявок, выдано 158 абонементов.

Шла речь о первом наборе в Университет Льва Толстого по направлению «адаптивное физическое воспитание», где с 2025 года обучается 11 человек. Правительство Тульской области компенсирует учащимся направления 100 из 140 тысяч рублей от стоимости обучения в год за успешную учебу, а студентам — ветеранам СВО — 95% стоимости обучения. Кроме того, вуз предоставил студентам компенсацию части затрат в зависимости от результатов ЕГЭ. Дмитрий Миляев поручил профильным министерствам и ведомствам организовать содействие вузу в организации набора на это направление.

«Необходимо пополнять ряды тренеров по адаптивной физкультуре и спорту и продлить проект как минимум еще на три года», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул важность широкого вовлечения в занятия спортом участников СВО, которые не являются участниками проекта «Герой71».

Благодаря индивидуальному сопровождению проект находит решение для каждого ветерана с учетом его запросов и возможностей. Губернатор подчеркнул, что в этом году нужно охватить всех участников СВО и создать новые формы общения между ними.

«Любой модуль рано или поздно заканчивается, и ребята находят себе применение в жизни. Важно, чтобы то общение, которое между нами складывалось в рамках обучения, продолжалось и в дальнейшем; чтобы мы ребят не забывали и продолжали сопровождение и после, а не только первостепенную задачу решили — подготовили и трудоустроили. Будет правильно, если „Герой 71“ станет не просто центром, направленным на подготовку к новой жизни и создание условий для самореализации, но и в то же время станет домом для общения наших ребят», — сказал глава региона.

Члены совета обсудили планируемую работу в рамках нового модуля проекта — «Наставничество». О нем рассказал заместитель губернатора Алексей Давлетшин. Он напомнил, что инициатива наставничества была предложена членом общественного совета проекта, советником губернатора Ильей Степановым.

Главная цель модуля — установить личный контакт с признанными экспертами в различных областях, проводить с ними встречи и неформальные беседы, дать ценный опыт и практические знания от мастеров своего дела, открыто обсуждать проблемы и сложности. Такой формат неформального общения, активное участие может помочь участникам проекта реализовать личные планы и цели, также укрепить командный дух среди наших героев.

По словам Давлетшина, на сегодняшний момент перечень экспертов сформирован — их 38 человек. Также распланирован календарь событий на ближайшее полугодие.

«Я уверен, что мы эту работу продолжим, количество экспертов-наставников проекта будет расти, — подчеркнул Давлетшин. — Нужно привлекать как можно больше известных людей, не только в масштабах нашего региона, но и в масштабах страны».

Также уже разработано техническое решение для того, чтобы модуль работал в автоматическом режиме. Все мероприятия модуля добавлены в личный кабинет. Каждый участник может зайти на платформу и в личном кабинете увидеть раздел «Мероприятия», отфильтровать их по району, ведомству, дате, выбрать интересующее и записаться. Все взаимодействие и изменения — в чате мессенджера MAX.

«Давайте расширять перечень наставников, — добавил губернатор. — Уже пора наставляемым становиться наставниками. Многие уже вернулись, многие прошли обучение, понимают, как работает система, многие сегодня уже нашли себя в профессиональной сфере.

У них за плечами школа специальной военной операции, участие в нашем региональном проекте, школа взаимодействия с наставниками — определённая новая жизнь. Мне кажется, что сегодня они — самые замечательные наставники!»