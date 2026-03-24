Дмитрий Миляев собирает идеи для нового гастрономического бренда – кофе «Тульское семейное счастье»

Он призвал туляков делиться идеями и рецептами.

«Каким должен быть кофе с названием „Тульское семейное счастье“? Сегодня к поиску уникального вкуса присоединились многие рестораторы нашего региона. Подключайтесь и вы!» — обратился губернатор к тулякам в своих соцсетях.

Точкой сбора идей и рецептов стал тульский центр «Мой бизнес». Написать идеи можно на почту info@mb71.ru.

Напомним, необычная идея прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве. Глава региона поручил министру предпринимательства и торговли проработать этот вопрос вместе с предпринимателями:

«Подумайте, какой вкус должен быть у кофе „Семейное счастье“, вместе с ребятами, которые делают вкусный кофе».

Почему речь идет о семейном счастье? Объясним! В ходе Послания жителям губернатор обозначил новый вектор развития региона, объявив Тульскую область территорией семейного счастья.

