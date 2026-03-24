Дмитрий Миляев собирает идеи для нового гастрономического бренда – кофе «Тульское семейное счастье»

Он призвал туляков делиться идеями и рецептами.

«Каким должен быть кофе с названием „Тульское семейное счастье“? Сегодня к поиску уникального вкуса присоединились многие рестораторы нашего региона. Подключайтесь и вы!» — обратился губернатор к тулякам в своих соцсетях.

Точкой сбора идей и рецептов стал тульский центр «Мой бизнес». Написать идеи можно на почту info@mb71.ru.

Напомним, необычная идея прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве. Глава региона поручил министру предпринимательства и торговли проработать этот вопрос вместе с предпринимателями:

«Подумайте, какой вкус должен быть у кофе „Семейное счастье“, вместе с ребятами, которые делают вкусный кофе».

Почему речь идет о семейном счастье? Объясним! В ходе Послания жителям губернатор обозначил новый вектор развития региона, объявив Тульскую область территорией семейного счастья.

 

Есть идеи для нового рецепта кофе? Пишите в комментариях! 

сегодня, в 16:29 −5
Другие статьи по темам
Событие
кофе
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1214

6

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

248

10399

-31

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

52

1748

2

Жизнь Тулы и области
Ракетная опасность объявлена в Тульской области днем 24 марта

сегодня

28

2843

-1

Сбер представил новое поколение ИИ-помощника «ГигаЧат» на базе флагманской модели
Миляев: «В Тульской области создадут комиссию по развитию сотрудничества крупного бизнеса и субъектов МСП»
