Туляки могут проверить, находится ли их земельный участок в границах скотомогильника

Заявление можно направить через «Госуслуги 71».

Фото Алексея Пирязева.

Жители Тульской области могут узнать, находится ли их земельный участок в границах скотомогильника, не выходя из дома. Раньше для этого требовалось отправлять запрос в комитет ветеринарии и ждать ответа до 30 дней. Теперь информацию предоставляют в день обращения через портал «Госуслуги 71».

Услуга пригодится собственникам земельных участков, застройщикам, проектировщикам, а также компаниям, проводящим инженерные изыскания.

Как получить справку

  • Откройте сайт «Госуслуги 71».
  • Выберите услугу «Наличие скотомогильников на территории Тульской области».
  • Авторизуйтесь и заполните форму: укажите вид работ, адрес или кадастровый номер участка, название объекта.

Ответ появится в личном кабинете. В электронной справке будет указано, есть ли на участке скотомогильники или биотермические ямы.
 

сегодня, в 14:50 +1
