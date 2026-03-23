Туляки могут проверить, находится ли их земельный участок в границах скотомогильника

Жители Тульской области могут узнать, находится ли их земельный участок в границах скотомогильника, не выходя из дома. Раньше для этого требовалось отправлять запрос в комитет ветеринарии и ждать ответа до 30 дней. Теперь информацию предоставляют в день обращения через портал «Госуслуги 71».

Услуга пригодится собственникам земельных участков, застройщикам, проектировщикам, а также компаниям, проводящим инженерные изыскания.

Как получить справку

Откройте сайт «Госуслуги 71».

Выберите услугу «Наличие скотомогильников на территории Тульской области».

Авторизуйтесь и заполните форму: укажите вид работ, адрес или кадастровый номер участка, название объекта.

Ответ появится в личном кабинете. В электронной справке будет указано, есть ли на участке скотомогильники или биотермические ямы.

