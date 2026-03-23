  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

Могилу оформили как новое захоронение и затребовали за это 40 000 рублей.

В редакцию Myslo обратился туляк Сергей Г. Мужчина рассказал о, вероятно, противозаконной работе сотрудников администрации одного из местных кладбищ:

— Составил договор с ритуальной службой, заплатил аванс в 70 000 рублей. Агент предупредил, что работы по подзахоронению начинаются от 30 000 рублей. Деньги нужно было отдавать наличными — мне насчитали 40 000. Я привез и передал нужную сумму администрации кладбища. Документов никаких не получил. После решил затребовать чек и выяснил, что эти деньги, оказывается, были взяткой, чтобы получить разрешение на подзахоронение!

По словам Сергея, ему позвонил ритуальный агент и прямым текстом заявил, что наличные — взятка, но никто в этом никогда не признается. Мол, без финансового стимулирования покойника бы закопали в другом месте. А так, оформили могилу как новое захоронение, а усопшего подхоронили на семейном участке:

— Сергей, вы же взрослый человек, должны понимать, что никто не признается в том, что берет взятки. У вас незаконное захоронение, по сути. Администрация провела его как новое и именно за это получила свои деньги. 

Напомним, про похожую историю мы писали несколько лет назад. В Крапивине с людей требовали деньги за подхоронение на семейном участке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:16
Другие статьи по темам
Прочее
обращение читателей Тула взятка кладбище похороны
Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

сегодня

137

3309

-15

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

131

3210

1

Дежурная часть
Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

сегодня

29

2265

4

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

29

4660

-3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.