Туляк заплатил за подзахоронение родственника, а потом узнал, что дал взятку администрации кладбища 

В редакцию Myslo обратился туляк Сергей Г. Мужчина рассказал о, вероятно, противозаконной работе сотрудников администрации одного из местных кладбищ:

— Составил договор с ритуальной службой, заплатил аванс в 70 000 рублей. Агент предупредил, что работы по подзахоронению начинаются от 30 000 рублей. Деньги нужно было отдавать наличными — мне насчитали 40 000. Я привез и передал нужную сумму администрации кладбища. Документов никаких не получил. После решил затребовать чек и выяснил, что эти деньги, оказывается, были взяткой, чтобы получить разрешение на подзахоронение!

По словам Сергея, ему позвонил ритуальный агент и прямым текстом заявил, что наличные — взятка, но никто в этом никогда не признается. Мол, без финансового стимулирования покойника бы закопали в другом месте. А так, оформили могилу как новое захоронение, а усопшего подхоронили на семейном участке:

— Сергей, вы же взрослый человек, должны понимать, что никто не признается в том, что берет взятки. У вас незаконное захоронение, по сути. Администрация провела его как новое и именно за это получила свои деньги.

