Тульские предприятия готовы выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка

Губернатор Тульской области объявил о подписании соглашений с рядом предприятий региона, предусматривающих выплату поощрений сотрудникам при рождении детей. По словам главы региона, эти меры являются инвестициями в человеческие ресурсы и будущее области.
Первопроходцем выступила компания «Арнест», предложившая щедрые выплаты:
- 500 тысяч рублей — за рождение первого ребёнка;
- 750 тысяч рублей — за второго малыша;
- 1 млн рублей — за третьего и последующих детей.
Инициативу уже поддержали предприятия химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители и строительные организации. Еще 20 предприятий подтвердили готовность выплачивать такие суммы своим сотрудникам.
«Благодарю руководителей за это решение. Это мощный сигнал: желание туляков создавать большие крепкие семьи поддерживают не только государство и регион, но и работодатели.
Призываю и других руководителей присоединяться. Только вместе — власть, бизнес и общество — мы сделаем Тульскую область настоящей территорией семейного счастья», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.