  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские предприятия готовы выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские предприятия готовы выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка

Регион делают территорией семейного счастья.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области объявил о подписании соглашений с рядом предприятий региона, предусматривающих выплату поощрений сотрудникам при рождении детей. По словам главы региона, эти меры являются инвестициями в человеческие ресурсы и будущее области.

Первопроходцем выступила компания «Арнест», предложившая щедрые выплаты:

  • 500 тысяч рублей — за рождение первого ребёнка;
  • 750 тысяч рублей — за второго малыша;
  • 1 млн рублей — за третьего и последующих детей.

Инициативу уже поддержали предприятия химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители и строительные организации. Еще 20 предприятий подтвердили готовность выплачивать такие суммы своим сотрудникам. 

«Благодарю руководителей за это решение. Это мощный сигнал: желание туляков создавать большие крепкие семьи поддерживают не только государство и регион, но и работодатели. 

Призываю и других руководителей присоединяться. Только вместе — власть, бизнес и общество — мы сделаем Тульскую область настоящей территорией семейного счастья», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев выплаты рождение детей предприятия
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.