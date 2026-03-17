Тульские предприятия готовы выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребенка

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области объявил о подписании соглашений с рядом предприятий региона, предусматривающих выплату поощрений сотрудникам при рождении детей. По словам главы региона, эти меры являются инвестициями в человеческие ресурсы и будущее области.

Первопроходцем выступила компания «Арнест», предложившая щедрые выплаты:

500 тысяч рублей — за рождение первого ребёнка;

750 тысяч рублей — за второго малыша;

1 млн рублей — за третьего и последующих детей.

Инициативу уже поддержали предприятия химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители и строительные организации. Еще 20 предприятий подтвердили готовность выплачивать такие суммы своим сотрудникам.

«Благодарю руководителей за это решение. Это мощный сигнал: желание туляков создавать большие крепкие семьи поддерживают не только государство и регион, но и работодатели.

Призываю и других руководителей присоединяться. Только вместе — власть, бизнес и общество — мы сделаем Тульскую область настоящей территорией семейного счастья», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.