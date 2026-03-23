Дмитрий Миляев поручил открыть кабинеты социальных психологов во всех районах Тульской области

Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства.

Сегодня, 23 марта, в региональном правительстве состоялось очередное совещание под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

В ходе совещания глава региона дал поручение открыть кабинеты социальных психологов во всех муниципальных образованиях Тульской области. Кроме этого, во всех районах региона появятся пункты проката необходимого оборудования и кабинеты социального помощника.

Отметим, в Тульской области кабинеты социальных помощников при женских консультациях открылись в июле прошлого года. За это время поддержку там получило более тысячи женщин, планирующих материнство или находящихся в ожидании ребенка.