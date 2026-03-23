Дмитрий Миляев поручил открыть кабинеты социальных психологов во всех районах Тульской области

Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства.

Сегодня, 23 марта, в региональном правительстве состоялось очередное совещание под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. 

В ходе совещания глава региона дал поручение открыть кабинеты социальных психологов во всех муниципальных образованиях Тульской области. Кроме этого, во всех районах региона появятся пункты проката необходимого оборудования и кабинеты социального помощника. 

Отметим, в Тульской области кабинеты социальных помощников при женских консультациях открылись в июле прошлого года. За это время поддержку там получило более тысячи женщин, планирующих материнство или находящихся в ожидании ребенка.

Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 марта: до +11 градусов и без осадков

сегодня

66

871

3

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

123

2146

1

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

21

2128

-3

Жизнь Тулы и области
Когда цена удивляет: самые дорогие стройки Тулы и области

сегодня

20

2528

4

