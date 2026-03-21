В Тульской области каждого второго школьника оставляют в продленке

В Тульской области охват учеников 1–4-х классов, посещающих группы продлённого дня (ГПД), в 2025/2026 учебном году составил 53,83%.

В регионе работает 1351 группа, и заявленная родителями потребность полностью удовлетворена, рассказали в региональном минздраве.

ГПД становятся важной частью школьной жизни. Дети не только находятся под присмотром после уроков, но и выполняют домашние задания с помощью педагогов; участвуют в развивающих и творческих занятиях.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, к 2030 году доля учеников 1–4-х классов, посещающих ГПД по всей стране, должна составить не менее 17,6%. Сейчас в таких группах занимаются более 1,43 миллиона детей по России.