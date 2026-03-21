В Туле бездомный пес пытался украсть игрушку из магазина на Одоевском шоссе

Но у него ничего не получилось.

Скрин из видео Тула.Жесть.

Забавный инцидент произошел в магазине на Одоевском шоссе в Туле. Упитанный пес проник внутрь торговой точки и решительно направился к полке с товарами для животных.

На кадрах видно, как собака аккуратно берет игрушку-дразнику для кошек. Пес выглядит довольным находкой и явно собирается уйти с добычей, но тут вмешивается покупательница. Она замечает питомца и забирает игрушку обратно.

Собака остается стоять посреди магазина, выглядя слегка озадаченно и даже немного грустно.

Туляки отметили, что часто видят этого пса у магазина. Многие комментаторы выразили сожаление, что ему не купили игрушку.