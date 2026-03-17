Туляков предупредили о возможном «пыльцевом шторме»

Весна может начаться с испытаний для аллергиков.

Жителей Тульской области этой весной может ждать резкий всплеск концентрации пыльцы в воздухе. Речь идет о так называемом «пыльцевом шторме», сообщает «Парламентская газета».

По данным специалистов, особенно активно в этом сезоне может проявить себя берёза — один из главных аллергенов в средней полосе. Причиной называют снежную зиму и последующее потепление, которые создают благоприятные условия для интенсивного цветения.

Эксперты отмечают, что пик пыления обычно наступает при устойчивой теплой погоде. В такие периоды содержание пыльцы в воздухе может резко вырасти, что осложняет жизнь людям с аллергией.

Медики советуют тулякам заранее подготовиться: по возможности ограничить время на улице в сухую и ветреную погоду, чаще проводить влажную уборку и следить за состоянием здоровья.