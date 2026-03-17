Толстовский и Грамолинский скверы в Туле возьмет под контроль система «Безопасный город»

В сквере Л. Н. Толстого на пр. Ленина и Грамолинском скверике на ул. Металлистов в ближайшее время начнут функционировать камеры видеонаблюдения. Они войдут в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Согласно проекту контакта, размещенного на Госзакупках, работы обойдутся в 3,5 млн рублей.

За эту сумму подрядчик должен будет поддерживать непрерывную передачу сигнала на протяжении 10 месяцев — с момента подписания контракта и до 31 декабря 2026 года.

«Услуга комплексного видеонаблюдения предназначена для повышения эффективности объективного контроля за общей обстановкой, сокращения сроков обнаружения негативных событий и повышения оперативности реагирования ответственных служб в местах массового пребывания людей на территории Тулы», — говорится в проекте договора с подрядчиком.

Информация с камер будет передаваться на автоматизированные рабочие места дежурных служб для мониторинга и анализа ситуации. Будет также возможность восстановить ход событий на основе записанных видеоматериалов. Файлы будут храниться в течение 30 дней.