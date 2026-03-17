Тульские кладбища приведут в порядок к Пасхе

Фото администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел сегодня, 17 марта, рабочее совещание на Смоленском кладбище. Он отметил, что в этом году Пасха наступает раньше обычного, поэтому к 12 апреля все кладбища Тулы должны быть убраны и благоустроены.

По каждому кладбищу нужно разработать детальный план действий.

Особое внимание Беспалов обратил на состояние пешеходных дорожек, поручив сотрудникам тщательно очистить и расчистить подходы.

«Провести частичное щебенение участков дорог, где это необходимо. Выполнить косметический ремонт въездной группы», — отметил Беспалов.

Глава администрации также поручил прочистить после зимы Новомосковское шоссе и убрать мусор.