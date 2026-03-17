  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские кладбища приведут в порядок к Пасхе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Регистрация

Тульские кладбища приведут в порядок к Пасхе

В этом году она 12 апреля.

Фото администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел сегодня, 17 марта, рабочее совещание на Смоленском кладбище. Он отметил, что в этом году Пасха наступает раньше обычного, поэтому к 12 апреля все кладбища Тулы должны быть убраны и благоустроены. 

По каждому кладбищу нужно разработать детальный план действий.

Особое внимание Беспалов обратил на состояние пешеходных дорожек, поручив сотрудникам тщательно очистить и расчистить подходы.

«Провести частичное щебенение участков дорог, где это необходимо. Выполнить косметический ремонт въездной группы», — отметил Беспалов. 

Глава администрации также поручил прочистить после зимы Новомосковское шоссе и убрать мусор. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Илья Беспалов кладбище уборка Пасха
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
сегодня, в 09:35, 107 5324 -31
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
сегодня, в 07:00, 63 1192 3
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Жизнь Тулы и области
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
сегодня, в 10:20, 63 5461 12
Тульская область сделает ставку на автотуризм и гастрономию
Жизнь Тулы и области
Тульская область сделает ставку на автотуризм и гастрономию
сегодня, в 14:43, 41 712 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как будет развиваться Одоевский район Тульской области
Как будет развиваться Одоевский район Тульской области
Тулячка скончалась от отравления угарным газом: возбуждено уголовное дело
Тулячка скончалась от отравления угарным газом: возбуждено уголовное дело

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.