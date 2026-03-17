  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тулячка скончалась от отравления угарным газом: возбуждено уголовное дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка скончалась от отравления угарным газом: возбуждено уголовное дело

После случившего в подъезде, где находилась квартира женщины, отключили газ. И не включили до сих пор – из-за неисправности дымоходов.

Пролетарский отдел Тулы СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

11 марта в полицию обратились родственники 52-летней женщины, жившей в квартире на пятом этаже дома № 13 по улице Щегловская Засека. Она не отвечала на звонки. Вскоре выяснилось, что женщина скончалась. Предварительная причина — отравление угарным газом. 

Вместе с женщиной по той же причине погибли ее питомцы — собака и кошка.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к происшествию. Изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители дома рассказали Myslo, что в тот же день в четвертом подъезде была прекращена подача газа:

«12 марта приходили УК „Сервисная компания оптима“, прочищали вентканалы, два мешка мусора выкинули. Но дымоходы все равно нельзя эксплуатировать. Мы уже неделю живем как заложники ситуации: ни поесть приготовить, ни помыться. Что нам делать?»

По словам жителей, в прошлые годы в феврале проходила проверка газового оборудования. Но в этом году ее не было.

В АО «Тулагоргаз» редакции сообщили, что газоснабжение приостановлено в связи с неисправным дымоходом.

«Для восстановления газоснабжения нужен акт о пригодности дымовых и вентиляционных каналов от управляющей компании. Управляющая компания с 2024 года не предоставляла акты», — уточнили в компании.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:14
Другие статьи по темам
Событие
отравление угарным газом уголовное дело
Место
Тула
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские кладбища приведут в порядок к Пасхе
Тульские кладбища приведут в порядок к Пасхе
На ул. Октябрьской в Туле встретили «хитреца»
На ул. Октябрьской в Туле встретили «хитреца»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.