Тулячка скончалась от отравления угарным газом: возбуждено уголовное дело

После случившего в подъезде, где находилась квартира женщины, отключили газ. И не включили до сих пор – из-за неисправности дымоходов.

Пролетарский отдел Тулы СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

11 марта в полицию обратились родственники 52-летней женщины, жившей в квартире на пятом этаже дома № 13 по улице Щегловская Засека. Она не отвечала на звонки. Вскоре выяснилось, что женщина скончалась. Предварительная причина — отравление угарным газом.

Вместе с женщиной по той же причине погибли ее питомцы — собака и кошка.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к происшествию. Изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители дома рассказали Myslo, что в тот же день в четвертом подъезде была прекращена подача газа:

«12 марта приходили УК „Сервисная компания оптима“, прочищали вентканалы, два мешка мусора выкинули. Но дымоходы все равно нельзя эксплуатировать. Мы уже неделю живем как заложники ситуации: ни поесть приготовить, ни помыться. Что нам делать?»

По словам жителей, в прошлые годы в феврале проходила проверка газового оборудования. Но в этом году ее не было.

В АО «Тулагоргаз» редакции сообщили, что газоснабжение приостановлено в связи с неисправным дымоходом.

«Для восстановления газоснабжения нужен акт о пригодности дымовых и вентиляционных каналов от управляющей компании. Управляющая компания с 2024 года не предоставляла акты», — уточнили в компании.