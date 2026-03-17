Подъем воды до 2,5 м и выше: Минприроды предупредило Тулу об аномальном половодье

Этой весной уровень воды в районе Тулы может подняться на 2,5 метра выше нормы. Об этом министр сообщил по итогам всероссийского совещания о готовности регионов к паводкам.

«Выше нормы на 1–1,5 метра, а местами до 2,5 метра и выше, максимальные уровни воды прогнозируются в Центральном федеральном округе. Здесь складывается риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и других населенных пунктов Калужской области», — цитирует Александра Козлова пресс-служба ведомства.

В Минприроды отмечают, что безаварийное прохождение паводка зависит от состояния инженерной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям и мостам. В связи с прогнозируемым подъемом воды профильные ведомства уже приступили к проверкам.

МЧС России с 16 марта начало инспекцию готовности всех регионов к паводкоопасному сезону, которая продлится до конца месяца. Параллельно Росавтодор и Росжелдор оценивают состояние транспортных объектов, включая мосты и подмостовые пространства, чтобы не допустить подтоплений и разрушений.

Напомним, что ранее Росгидромет направил уточненные прогнозы весеннего половодья во все заинтересованные ведомства и регионы.