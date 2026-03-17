  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Подъем воды до 2,5 м и выше: Минприроды предупредило Тулу об аномальном половодье - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Подъем воды до 2,5 м и выше: Минприроды предупредило Тулу об аномальном половодье

Прогноз озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Фото Алексея Пирязева.

Этой весной уровень воды в районе Тулы может подняться на 2,5 метра выше нормы. Об этом министр сообщил по итогам всероссийского совещания о готовности регионов к паводкам.

Согласно уточненным данным Росгидромета, максимальные уровни воды, превышающие среднемноголетние значения на 1–1,5 метра, а местами — до 2,5 метра, ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа. В зоне риска оказались Брянск, Рязань, Владимир, Тверь, Обнинск и Тула.

«Выше нормы на 1–1,5 метра, а местами до 2,5 метра и выше, максимальные уровни воды прогнозируются в Центральном федеральном округе. Здесь складывается риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и других населенных пунктов Калужской области», — цитирует Александра Козлова пресс-служба ведомства.

В Минприроды отмечают, что безаварийное прохождение паводка зависит от состояния инженерной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям и мостам. В связи с прогнозируемым подъемом воды профильные ведомства уже приступили к проверкам.

МЧС России с 16 марта начало инспекцию готовности всех регионов к паводкоопасному сезону, которая продлится до конца месяца. Параллельно Росавтодор и Росжелдор оценивают состояние транспортных объектов, включая мосты и подмостовые пространства, чтобы не допустить подтоплений и разрушений.

Напомним, что ранее Росгидромет направил уточненные прогнозы весеннего половодья во все заинтересованные ведомства и регионы.

Фотограф:
sегодня, в 08:50
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле вынесли приговор семье торговцев контрафактными сигаретами на 24 млн рублей
В Туле вынесли приговор семье торговцев контрафактными сигаретами на 24 млн рублей
Заболеваемость гриппом в Тульской области снизилась на 16,2%
Заболеваемость гриппом в Тульской области снизилась на 16,2%

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.