В Туле вынесли приговор семье торговцев контрафактными сигаретами на 24 млн рублей

Трое местных жителей, являющихся родственниками, признаны виновными в приобретении и хранении с целью сбыта контрафактных сигарет.

Пролетарский районный суд г. Тулы вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что 57-летний житель областного центра вместе со своим 30-летним сыном и зятем организовали нелегальный бизнес. В период с января по май 2025 года они закупали в столице немаркированные сигареты, после чего сбывали их через торговый павильон в Туле.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли из торговой точки и гаража одного из фигурантов крупную партию контрафакта — более 170 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 24 миллиона рублей.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Пролетарского района. Суд признал каждого из подсудимых виновным по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Принимая во внимание позицию прокурора, суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы три автомобиля и два мобильных телефона, использовавшиеся при совершении преступления, а также сам торговый павильон.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.