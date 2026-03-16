Заболеваемость гриппом в Тульской области снизилась на 16,2%

С 9 по 15 марта по области было зарегистрировано 3048 случаев гриппа и ОРВИ – это на 16,2% ниже уровня предыдущей недели. Отмечаются единичные случаи гриппа, увеличилась циркуляция сезонных вирусов.
Превышение эпидемического порога не зарегистрировано. С учётом сезонной активизации респираторных инфекций, специалисты рекомендуют:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ у себя или своих детей остаться дома и вызвать врача,
- избегать контактов с лицами с признаками гриппа и ОРВИ,
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
- использовать средства защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию,
- не пренебрегать правилами личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом,
- соблюдать респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
- регулярно обеззараживать гаджеты,
- соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проветривать их,
- чаще бывать на свежем воздухе и закаляться.