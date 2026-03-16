Заболеваемость гриппом в Тульской области снизилась на 16,2%

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 9 по 15 марта по области было зарегистрировано 3048 случаев гриппа и ОРВИ – это на 16,2% ниже уровня предыдущей недели. Отмечаются единичные случаи гриппа, увеличилась циркуляция сезонных вирусов.

Превышение эпидемического порога не зарегистрировано. С учётом сезонной активизации респираторных инфекций, специалисты рекомендуют:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ у себя или своих детей остаться дома и вызвать врача,
  • избегать контактов с лицами с признаками гриппа и ОРВИ,
  • сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • использовать средства защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию,
  • не пренебрегать правилами личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом,
  • соблюдать респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
  • регулярно обеззараживать гаджеты,
  • соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проветривать их,
  • чаще бывать на свежем воздухе и закаляться.

