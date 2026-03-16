Новомосковские силовики изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью 5,8 млн рублей

В Тульской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Новомосковску уличили двух местных жительниц в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

По информации пресс-службы тульской полиции, 55-летняя женщина, ранее судимая за аналогичное преступление, организовала бизнес по продаже нелегальных сигарет. Товар хранился в гараже, а сбывался в магазине сладостей. Над входом в него красовалась старая табличка «Сигареты», намекающая на истинный ассортимент торговой точки.

К незаконному бизнесу злоумышленница привлекла 48-летнюю знакомую, которая на своём «Лексусе» перевозила сигареты со склада в магазин. В ходе обысков оперативники изъяли почти 38 тысяч безакцизных пачек сигарет общей стоимостью свыше 5,8 млн рублей.

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Автомобиль, на котором перевозились сигареты, помещён на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении в отношении подруг уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.