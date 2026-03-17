Федеральные кардиологи осмотрели 48 тульских сердечников

Врачи Федерального научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России провели прием в Тульском областном кардиодиспансере. Консультирование прошло планово и направлено на выявление больных, нуждающихся в хирургическом лечении, которое впоследствии будет выполнено специалистами центра.

За время приёма врачи осмотрели 48 пациентов. Пятеро из них нуждаются в проведении операций, восемь человек отправлены на дополнительное обследование для лечения в федеральном медцентре.

Четверым гражданам предложено пройти процедуру коронарографии в местных медицинских учреждениях, трое отправлены на магнитно-резонансную томографию сердца.

«Сотрудничество между региональными и федеральными медицинскими центрами играет ключевую роль в повышении качества и доступности медицинской помощи, особенно в таких сложных областях, как кардиология, где своевременное вмешательство может спасти жизнь пациента», — отметила главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова.