  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Федеральные кардиологи осмотрели 48 тульских сердечников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Федеральные кардиологи осмотрели 48 тульских сердечников

Восемь пациентов отправили на допобследование для операции в федеральный медцентр.

Фото минздрава Тульской области.

Врачи Федерального научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России провели прием в Тульском областном кардиодиспансере. Консультирование прошло планово и направлено на выявление больных, нуждающихся в хирургическом лечении, которое впоследствии будет выполнено специалистами центра. 

За время приёма врачи осмотрели 48 пациентов. Пятеро из них нуждаются в проведении операций, восемь человек отправлены на дополнительное обследование для лечения в федеральном медцентре.

Четверым гражданам предложено пройти процедуру коронарографии в местных медицинских учреждениях, трое отправлены на магнитно-резонансную томографию сердца.

«Сотрудничество между региональными и федеральными медицинскими центрами играет ключевую роль в повышении качества и доступности медицинской помощи, особенно в таких сложных областях, как кардиология, где своевременное вмешательство может спасти жизнь пациента», — отметила главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:41 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.