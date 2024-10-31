Заброшку Минобороны на Токарева законсервировали, но это не помогло

После сообщения о заброшенном общежитии для военных в Заречье администрация Тулы подтвердила Myslo, что здание на ул. Токарева, 79 — собственность Министерства обороны РФ. По информации управления по административно-техническому надзору, бывшее общежитие находится в оперативном управлении ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры».

— Главным управлением администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу неоднократно направлялись письма в адрес балансодержателя, областной и военной прокуратуры Тульской области о необходимости приведения здания в надлежащее состояние, в том числе в ограничении доступа на территорию вышеуказанного здания, — сообщили в администрации.

После предписаний 4 октября ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры» провели работы по консервации здания.

Однако корреспонденты Myslo побывали в общежитии 29 октября, и оно снова было вскрыто: вандалы всё равно проникают в заброшку.

Как стало известно Myslo, сегодня, 31 октября Зареченская администрация подготовила новое предписание о необходимости приведения здания в надлежащее состояние. А заодно — в полицию, с просьбой поставить адрес на контроль.

В Туле есть несколько брошенных зданий, принадлежащих Минобороны. Одна из крупнейших заброшек — военная часть в Комарках. О ней мы писали в статье «Призрачный полк».