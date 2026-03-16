  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Выставку о героической обороне Тулы в Москве увидели 220 тысяч человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Выставку о героической обороне Тулы в Москве увидели 220 тысяч человек

Экспозиция «Тула – город-герой» завершила свою работу 15 марта в столичном Музее Победы.

Фото правительства Тульской области.

Выставка была приурочена сразу к двум знаменательным датам: 85-летию обороны города от немецко-фашистских захватчиков и 50-летию присвоения Туле почетного звания «город-герой».

Инициатором масштабного проекта выступил губернатор Дмитрий Миляев. Как отметила заместитель председателя правительства — министр культуры Ольга Гремякова, главной целью было донести до как можно большего числа россиян историю подвига туляков в период оборонительной операции.

«Тульская оборонительная операция сыграла ключевую роль в защите нашей столицы. Неслучайно Тула издревле считается щитом и форпостом России — и сегодня она хранит эту славную историческую традицию», — подчеркнула она.

Высокий интерес гостей (около 220 тысяч человек) стал причиной продления работы выставки более чем на месяц. Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник назвал закономерной такую востребованность проекта: экспозиция, основанная на подлинных свидетельствах, органично дополнила рассказ о битве за Москву, продемонстрировав доблесть и стойкость защитников Тулы.

Центром экспозиции, где было представлено более 400 раритетов (фотографии, документы, награды, оружие), стала подлинная медаль «Золотая Звезда», врученная городу в 1977 году.

В 2026 году в Тульской области пройдет серия памятных мероприятий, посвященных юбилеям. План включает конференции, патриотические фестивали, концерты, квесты и слеты поисковых отрядов. В их числе — премьеры военных спектаклей в театрах, II областной фестиваль-конкурс «Голос Победы» с участием ветеранов СВО и их семей, а также цифровые проекты «Проявление» и «Живая память», где будут представлены оцифрованные архивные документы и истории героев-туляков.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:53 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Wildberries прокомментировали смертельное ДТП с сотрудниками предприятия
В Wildberries прокомментировали смертельное ДТП с сотрудниками предприятия
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.