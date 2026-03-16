Выставку о героической обороне Тулы в Москве увидели 220 тысяч человек

Выставка была приурочена сразу к двум знаменательным датам: 85-летию обороны города от немецко-фашистских захватчиков и 50-летию присвоения Туле почетного звания «город-герой».

Инициатором масштабного проекта выступил губернатор Дмитрий Миляев. Как отметила заместитель председателя правительства — министр культуры Ольга Гремякова, главной целью было донести до как можно большего числа россиян историю подвига туляков в период оборонительной операции.

«Тульская оборонительная операция сыграла ключевую роль в защите нашей столицы. Неслучайно Тула издревле считается щитом и форпостом России — и сегодня она хранит эту славную историческую традицию», — подчеркнула она.

Высокий интерес гостей (около 220 тысяч человек) стал причиной продления работы выставки более чем на месяц. Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник назвал закономерной такую востребованность проекта: экспозиция, основанная на подлинных свидетельствах, органично дополнила рассказ о битве за Москву, продемонстрировав доблесть и стойкость защитников Тулы.

Центром экспозиции, где было представлено более 400 раритетов (фотографии, документы, награды, оружие), стала подлинная медаль «Золотая Звезда», врученная городу в 1977 году.

В 2026 году в Тульской области пройдет серия памятных мероприятий, посвященных юбилеям. План включает конференции, патриотические фестивали, концерты, квесты и слеты поисковых отрядов. В их числе — премьеры военных спектаклей в театрах, II областной фестиваль-конкурс «Голос Победы» с участием ветеранов СВО и их семей, а также цифровые проекты «Проявление» и «Живая память», где будут представлены оцифрованные архивные документы и истории героев-туляков.