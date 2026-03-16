Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином

Автобус с сотрудниками Wildberries влетел в КамАЗ.

В Алексинском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователем проводятся допросы свидетелей, фиксируется обстановка места происшествия, назначаются судебные экспертизы», — отметили в региональном СК.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 16 марта, на 25-м км трассы Тула — Алексин. 71-летний водитель автобуса Wildberries влетел в КамАЗ с полуприцепом. В результате ДТП погибла 46-летняя пассажирка автобуса. Еще трех человек с травмами госпитализировали.

Автобус Wildberries ехал на склады, в салоне находилось около 23-25 человек.