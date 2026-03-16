  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином

Автобус с сотрудниками Wildberries влетел в КамАЗ.

Фото СУ СК по Тульской области.

В Алексинском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователем проводятся допросы свидетелей, фиксируется обстановка места происшествия, назначаются судебные экспертизы», — отметили в региональном СК. 

Напомним, авария случилась сегодня утром, 16 марта, на 25-м км трассы Тула — Алексин. 71-летний водитель автобуса Wildberries влетел в КамАЗ с полуприцепом. В результате ДТП погибла 46-летняя пассажирка автобуса. Еще трех человек с травмами госпитализировали. 

Автобус Wildberries ехал на склады, в салоне находилось около 23-25 человек.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:26 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.