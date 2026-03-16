В Wildberries прокомментировали смертельное ДТП с сотрудниками предприятия

Автобус компании-партнера маркетплейса столкнулся с фурой утром 16 марта в Алексинском районе Тульской области. Один человек погиб.

Фото СК РФ по Тульской области.

В Wildberries на запрос Myslo пояснили, что пассажирский автобус компании-партнера, перевозивший занятых на склад компании, попал в дорожно-транспортное происшествие в районе села Маньшино.

«На место оперативно прибыли бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, один человек скончался. Несколько человек были доставлены в медицинское учреждение для обследования, информация об их состоянии уточняется. Компания находится на связи с медицинским учреждением.

Для остальных занятых был оперативно организован дополнительный автобус, который доставил их до конечного пункта назначения».

Также представители пресс-службы WB отметили, что компания оказывает правоохранительным органам необходимое содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося.